Sessismo e razzismo | Robert Sarver vende i Phoenix per 4 miliardi di dollari

(Di martedì 20 dicembre 2022) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista di Espn Adrian Wojnarowski, iSuns e iMercury sono stati venduti al miliardario Mat Ishbia. Subentra a, azionista di maggioranza deiSuns della NBA e deiMercury della WNBA (l’Nba femminile), sospeso per un anno dall’Nba e multato per dieci milioni dipernella sua azienda nei confronti delle sue dipendenti e dei suoi dipendenti dopo un’indagine commissionata dalla Nba. ROTTURA: Il prestatore di mutui miliardario Mat Ishbia sta finalizzando un acquisto deiSuns, dicono fonti ESPN. L’accordo, che dovrebbe essere completato nel prossimo futuro, porrebbe fine al tumultuoso mandato del ...

Lunaria

... le donne, le minoranze sessuali e di genere e altri gruppi minoritari sperimentano fattori di stress sociali e ambientali radicati nel sistema, misoginia e altre basi che danno ...I segreti epistemici del lavoro L'esistenza di, espropriazione ambientale e omo - lesbo - transfobia nel mondo del lavoro non è più un gran segreto. Ma c'è qualcosa al di là della ... Le discriminazioni nel mondo dello sport: un rapporto pilota È uscita la III edizione del Burns Halperin Report, inaugurata nel 2018 dalle giornaliste Charlotte Burns e Julia Halperin di Artnet News ...L’accesso alle terapie e ai servizi nazionali non è uguale per tutti. Il colore della pelle e il credo religioso sono discriminanti per le cure mediche e sono fattori che la medicina, così come la pol ...