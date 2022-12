Serbia e Kosovo sono di nuovo sull' orlo della guerra Rischio 2° fronte europeo Putin fomenta Belgrado

Avvenire

È giusta l'indipendenza del"Il. Punto. Non si possono cacciare i serbi da casa loro. No, l'indipendenza non è giusta per niente". Dieci anni dopo la guerra cos'è la"...... ha dichiarato, esprimendo il timore che Mosca possa fomentare le tensioni tra il suo paese e laa fronte di uno sforzo bellico in Ucraina che non ha dato i risultati sperati. Condannato capo dell’Uck. I serbi vogliono inviare le truppe La situazione peggiora: il presidente serbo Vucic chiede alla Nato di proteggere i serbi in Kosovo e Metohija.Balcani in massima allerta: la tensione che serpeggia nella regione rischia di trasformarsi di nuovo in un conflitto aperto ...