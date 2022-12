Scuola | Valditara scrive alle famiglie | “Orientare anche al lavoro” Genitori e presidi si dividono

Umiliazione Che cosa voleva dire veramenteOltre alla misura sullo stop degli smartphone ala Commissione del Senato suggerisce una serie di altre ipotetiche azioni per il futuro. '...'La circolare del ministrosul divieto dell'utilizzo improprio o non consentito dei cellulari in classe è condivisibile sia nella sostanza che nella forma'. Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale ...Telefoni ammessi solo per usi didattici come già nelle precedenti circolari ministeriali. Non ci sono sanzioni, ma le scuole sono invitate a garantire il rispetto delle norme in vigore. La pedagogista ...Un doveroso ritorno ad un'epoca nella quale il rispetto per i professori e per le loro lezioni era quasi sacro o un atto di pura ipocrisia ...