Scuola e abbandono | il 16enne che ha lasciato gli studi | «La verità? Mi annoiavo Ora dormo fino a tardi e il pomeriggio esco»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mirko Destefani ha 16 anni. Ha un diploma di terza media ottenuto con un anno di ritardo. E a settembre non si è iscritto a nessuna classe di prima superiore. E ora che fa? «e il», dice in un’intervista a Repubblica. «Laè che ami. «Andavo male già a undici anni, la prima media. L’ho fatta qui a Lozzo Atestino, in provincia di Padova. Non mi trovavo con gli insegnanti, neppure con i miei compagni. Nonavo e accumulavo “4”. Il primo quadrimestre è stato tutto insufficiente. Mi salvavo in motoria, che piace a tutti, e in Arte. Sono bravo nel disegno, ma non disegno da tempo», racconta a Corrado Zunino. L’scolastico Il tasso di ...