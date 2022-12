Scudo Penale | Serracchiani | Grande vittoria del Pd il fatto che sia stato ritirato

Roma 20 dicembre 2022 "Siamo molto soddisfatti che losia stato ritirato dalla manovra. Era inaccettabile lo abbiamo detto con forza. Siamo stati ascoltati, questa è una vittoria del Pd e delle opposizioni. Governo deve decidere da che parte ...Si tratta di trovare armonia nel rapporto tra l'agenzia delle entrate che concede una rateizzazione e, rispettando il piano di pagamenti, il rischio di essere perseguito. Il rischio ...Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi a margine di un evento di Sport e Salute ha parlato anche del decreto salva calcio ...(Teleborsa) - Salta lo scudo penale per alcuni reati tributari. Ad annunciarlo, la capogruppo Pd Debora Serracchiani uscendo dalla commissione Bilancio di Montecitorio. Si tratta ...