Sci freestyle | Coppa del mondo skicross San Candido | Deromedis | Zuech e Galli qualificati per gara-1

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sono tre gli azzurri che hanno conquistato il pass per la prima delle due gare dideldiin programma a San. Nellamaschile, che vede in testa l’austriaco Mathias Graf davanti al francese Midol e al canadese Reece, sono due i nostri rappresentantiper-1: si tratta di Dominik, migliore degli italiani con decimo tempo a 1”04 da Graf, e Simone, 12esimo a 1”13. Fuori Edoardo Zorzi 38esimo, Federico Tomasoni 39esimo, Filippo Zamboni 47esimo e Yanick Gunsch 48esimo. Nellafemminile bella prova di Jole, che ha ottenuto il nono tempo in 1’16”97. Qualificazioni dominate dalla svedese Naeslund sulla svizzera Smith e la tedesca ...