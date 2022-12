Sci alpino | i convocati dell’Italia per lo slalom a Madonna di Campiglio | Razzoli c’è | Vinatzer in dubbio

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una grande Classica del Circo bianco sta per andare in scena. Giovedì 22 dicembre si disputerà, sulla celeberrima 3-Tre didi, il secondomaschile della Coppa del Mondo di sci2022-2023, dopo quello che si è tenuto in Val d’Isère. Una Night Race che avrà il seguente programma: prima manche alle 17.45; seconda manche alle 20.45. La squadra azzurra, come è logico sia, ci tiene a far bene nella tappa di casa. Per questo appuntamento la compagine tricolore potrà contare sul ritorno in gara di Giuliano, costretto a saltare l’appuntamento francese per problemi alla schiena. A completare il roster azzurro saranno Stefano Gross, Federico Liberatore, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala e Simon Maurberger e Alex. Tuttavia, sul 23enne nativo di Bolzano ...