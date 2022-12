Sci alpino | Coppa del mondo a Madonna di Campiglio | il programma e dove vedere lo slalom in diretta tv

... Sofia Goggia ha parlato del suo percorso ricco di successi, rivelando come l'oro di Pyeongchang 2018 l'abbia completamente cambiata nell'approccio fisico e mentale alle gare di, ...Poi ha aggiunto: 'È stata dura, ma se non rischi per le Olimpiadi quando lo fai Il problema non è il limite, ma l'approccio al limite: ho voluto ardentemente essere lì'. Sul recupero post infortunio ...È cominciata la stagione invernale in Trentino con la presenza dei grandi campioni. Grazie al rinnovo per i prossimi quattro anni dell’accordo tra la ...Sopperiscono al taglio di alcuni gruppi di piante deciso per favorire il ripristino di prati secchi e relativi habitat ...