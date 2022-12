Sci alpino | Cdm slalom Madonna di Campiglio | sei Azzurri al via | dubbio Vinatzer

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo l’esordio stagionale in Val D’Isère, la Coppa del Mondo dimaschile fa tappa nel weekend adi. Sono sei gliin gara, con la prima manche in programma venerdì 23 dicembre alle 17:45, mentre la seconda tre ore più tardi. Saranno quindi Giuliano Razzoli (all’esordio stagionale dopo avere saltato l’appuntamento francese), Stefano Gross, Federico Liberatore, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala e Simon Maurberger a rappresentare l’Italia, mentre Alexdeciderà solamente nell’immediata vigilia se prendere il via, dopo l’inforcata nel gigante in Alta Badia che gli ha procurato una piccola lesione meniscale, con conseguente edema al ginocchio destro. SportFace.