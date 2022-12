Sci alpino | Cdm Luci sullo slalom serale di Madonna di Campiglio

Dominik Paris e Giovanni Fraznoni preparano intanto il doppio appuntamento di Bormio sulla pista che, con la discesa del 28 e il SuperG del 29, chiuderà l'anno solare dello. Con loro gli ...Dopo l'esordio stagionale in Val D'Isère, la Coppa del Mondo di slalom maschile fa tappa nel weekend a Madonna di Campiglio. Sono sei gli Azzurri in gara, con la prima manche in programma venerdì 23 ...La celebre 3-Tre ospita uno speciale maschile, poi le gare di Bormio.TRENTO (ITALPRESS) - Giovedì si disputa, sulla celebre 3-Tre di Madonna ...In Coppa del Mondo di Sci alpino si punta sempre al massimo della tecnologia e della performance. LEKI, uno dei brand di bastoncini e guanti più importanti nel ...