Scherma | l’Italia del fioretto è sbarcata in Sicilia | i convocati per il ritiro di Santa Venerina

(Di martedì 20 dicembre 2022) Fino a venerdì 23 dicembre la Nazionale italiana dimaschile e femminile, guidata dal CT Stefano Cerioni, si allenerà per la prima volta presso il Palazzetto di Linera a, in. L’ultimodell’anno solare 2022 mira a preparare al meglio i prossimi impegni internazionali. Lo staff è composto dal Responsabile d’arma Stefano Cerioni, dai tecnici Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, dai preparatori fisici Annalisa Coltorti e Felice Romano, dal medico Valeria D’Errico e dai fisioterapisti Federica Balbi e Sara Primavera. IDELfemminile: Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Enrica Cipressa, Anna Cristiano, Martina Favaretto, Camilla Mancini, ...

