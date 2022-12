Scherma | l’Italfioretto verso il 2023 | in raduno in Sicilia fino al 23 dicembre

(Di martedì 20 dicembre 2022) Bagno di folla per l’arrivo indella Nazionale azzurra di fioretto maschile e femminile del CT Stefano Cerioni. Il team azzurro ieri è arrivato a Santa Venerina, ad attenderlo un nutrito gruppo di appassionati che hanno salutato gli atleti con un caloroso applauso. Qualcuno ne ha approfittato per un selfie con i campioni. Gli azzurria venerdì 23 si alleneranno al Paladi Linera a Santa Venerina, casa del ClubAcireale e sede del Comitatono della Feder. Si tratta di un Collegiale di allenamento, che la Nazionale periodicamente svolge per preparare gli impegni internazionali che riprenderanno a gennaio. La scelta di Santa Venerina si è resa possibile grazie all’interessamento del Consigliere federale Sebastiano Manzoni e del Presidente del ...

Il Faro online

