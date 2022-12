Sassuolo | il bollettino medico di Maxime Lopez

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Distrazione distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro per: ilvaluterà il da farsi Dopo i 10 giorni di preparazione a Marbella (Spagna), iloggi si è ritrovato al Mapei Football Center per riprendere le sedute abituali in vista della gara di campionato-Sampdoria in programma al Mapei Stadium mercoledì 4 gennaio alle 12.30. L’odierna seduta pomeridiana è stata suddivisa in riscaldamento, torello, possesso palla, partitelle a campo ridotto e lavoro metabolico a secco. Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano. Pergli accertamenti, effettuati dopo la partita-Olympique Marsiglia, hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ...