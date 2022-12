Sara Pilla di Venezia è Miss Italia Social

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ventidue anni, una paglietta sulla chioma bionda e tanta voglia di mettersi in gioco con creatività e una personalità genuina e positiva. Lei è Miss Italia Social 2022,, una delle uniche quattro donne gondoliere di, che grazie al suo Reel su Instagram raggiungerà a Roma le Finaliste di Miss Italia per raccontare, a supporto del team digital del concorso, i retroscena e le emozioni della finale. Già da cinque anni, Miss Italia ha un occhio di riguardo per il mondo dei social e il titolo di Miss Italia Social nasce dal desiderio di includere questo aspetto della vita delle ragazze, sempre più immerse tra varie piattaforme online. Quest’anno alle aspiranti Miss Italia Social è stata proposta l’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”: il compito era di narrare con un video, con la propria sensibilità, la loro ...

Un altro eccellente risultato per le ragazze del Veneto, dopo la fascia di Miss Italia Social ottenuto dalla giovane veneziana. Foto 1 di 6Miss Social 2022 , la veneziana, avrà, invece, un ruolo attivo già nella finale: a lei toccherà il commento social della serata in cui si deciderà la vincitrice. Felice e orgogliosa, come ... La gondoliera Sara Pilla è stata eletta Miss Italia Social 2022 Sara Pilla Conto alla rovescia per l’incoronazione di Miss Italia che si svolgerà mercoledì 21 dicembre, per la seconda volta nella storia del concorso, a Roma… Leggi ...Miss Italia 2022 si prepara al verdetto finale stasera nei saloni del Crowne Plaza Hotel di Roma. Intanto è Sara Pilla la Miss Social ...