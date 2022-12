Santa Marinella | interventi di manutenzione stradale | ecco dove

(Di martedì 20 dicembre 2022)– “Approvato il progetto definitivo ed esecutivo didelle strade cittadine – informano la cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati – Prossima settimana sarà dato avvio alla procedura per l’individuazione dell’impresa esecutrice che dovrà eseguire i lavori. Dopo l’Epifania inizieranno le fresature e le asfaltature delle strade.le viesarà eseguito l’intervento: 1. Via dei Fenici (tratto mare)Severa 2. Via Cneo DomizioSevera 3. Via ArnoSevera 4. Via IV novembre dall’incrocio via delle colonie a salire dopo la doppia curva 5. Viale della Repubblica 6. Via Marmolada (parte) Affidato ufficialmente l’incarico all’impresa aggiudicataria dei lavori di ...

Questa mattina l'Ater di Civitavecchia ha sottoscritto l'atto notarile per completare la procedura di acquisizione di 8 nuovi alloggi in località Elcetina, nel comune di, mentre altri 10 appartamenti verranno acquisiti entro il prossimo 30 aprile. In questi anni il piano di interventi sostenuto dall'amministrazione regionale sulle politiche abitative ...