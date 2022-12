Sanremo 2023 | Anna Oxa ‘snobba’ una giornalista facendo una gaffe clamorosa | ecco perché

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mancano poco più di un mese all’inizio di, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio prossimo su Rai 1. Tra i cantanti big in gara, quest’anno ci sarà ancheOxa, che farà ritorno sul prestigioso palco dell’Ariston dopo quasi 12 anni. La cantante, nelle ultime ore, è la protagonista di un video ormai diventato virale sul web. Nell’ambito delle interviste di routine ai Big del Festival, GiovCivitillo, moglie del presentatore della kermesse Amadeus, ha rivestito il ruolo di inviata speciale per ‘La Vita in diretta‘ , il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Giovha dunque cercato di fermare la Oxa chiedendole: “ciao, ti posso fare una domandina veloce?». L’artista, inaspettatamente, l’ha totalmente ignorata, andandosene. “No, non gliela possiamo fare ...

... Festival della Canzone Cristianache si svolgerà adal 9 all'11 febbraio, in concomitanza con la settantreesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Gli organizzatori ...Se queste sono le premesse,promette di riservare grandi sorprese. Anna Oxa ha negato un'intervista a Giovanna Civitillo , showgirl e moglie del presentatore del festival Amadeus . Civitillo è inviata speciale per ... Sanremo 2023, Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non si ferma per l’intervista Sanremo Giovani è stato il primo appuntamento ufficiale per i 22 Big in gara di questa edizione, che insieme ad Amadeus hanno svelato i titoli delle canzoni. I cantanti… Leggi ...Città del Vaticano - Sul palco saliranno un francescano-cantautore, fra Massimo Poppiti, che solitamente canta dell'amore che scorre come un'ombra che torna nel cuore ...