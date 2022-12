Sanremo 2023 | Anna Oxa ignora Giovanna Civitillo | il video della moglie di Amadeus “friendzonata” è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022)Oxa è tornata più carica che mai. La cantante è tra i big in garanuova edizione del Festival dial via su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Venerdì 16 dicembre, in diretta dal Casinò, è andata in onda la finale diGiovani condotta da. In questa occasione i big in gara hanno avuto modo di poter svelare il titolo del brano che presenteranno sul palco del Teatro Ariston. Oltre a quella vetrina televisiva gli artisti si sono però concessi a interviste per altri programmirete, tra cui “La vita in diretta” e Giov. Ladisarà infatti fino ai giorni del Festival inviata speciale per il talk pomeridiano di Rai1. Tra i tanti big intervistati al termine dello show ...