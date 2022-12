San Giovanni Bianco | 67enne muore travolto da una pianta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 dicembre 2022) San. Sarebbe statoda unache stava tagliando, rimanendo schiacciato: avrebbe perso la vita così un uomo di 67 anni a San. Il ritrovamento poco dopo la mezzanotte, in via Mulera. I contorni della vicenda al momento non sono ancora chiari e sul posto, oltre al personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno, chiamati a fare luce su quanto accaduto. L’ipotesi è quella di un tragico incidente, le cui cause sono in fase di accertamento.