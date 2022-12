(Di martedì 20 dicembre 2022)fanno parte della, una villa per creator che forma il loro percorso con corsi ad hoc ed iniziative interessanti.di? Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, il popolo dei social ha “indagato” sul passato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

Il suo nome viene però oggi associato a una ragazza speciale,, sua ex fidanzata giunta a Cinecittà per chiedergli di fare pace col passato e provare a costruire qualcosa insieme. "...Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip , l'ex di George Ciupilan è entrata nella Casa per fargli una sorpresa.si è detta orgogliosa del suo percorso ed ha smentito di averlo tradito, nonostante la faccia di lui dicesse altro. George ancora innamorato diSpunta un tradimento Nella ... Chi è Samara Tramontana, l'ex fidanzata di George Ciupilan al ... Samara Tramontana, l’ex di George Ciupilan cacciata dalla Stardust House Spuntano tradimenti choc e rivelazioni scottanti di Lady Giorgia.Antonino Spinalbese si sta rivelando come il protagonista indiscusso di questa edizione del “GF Vip”. Ed è sempre al centro dell’attenzione ...