Samara Tramontana al GF VIP 7 | le accuse e la difesa dell’ex di George Ciupilan

(Di martedì 20 dicembre 2022) La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto una nuova sorpresa per. L’ex de La Caserma ha rivisto la sua excon la quale ha avuto una storia chiusa male. Dal racconto fatto poteva sembrare che si trattasse di infedeltà, tuttavia, la diretta interessata ha smentito in puntata e lo stesso vippone non ha detto nulla a riguardo. Tuttavia, proprio mentre andava in onda la puntata è arrivata la testimonianza della loro collega, la tiktoker Giulia Paglianiti che ha accusato la ragazza di aver “cornificato”. Quale sarà la verità? Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7si difende: “Mai tradito” Ospite di Casa Pipol dopo la sorpresa a ...

