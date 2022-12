Samantha Cristoforetti protagonista della prima cover del 2023 di Vanity Fair

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) È tornata sulla Terra dopo 200 giorni nello spazio., laastronauta italiana ed europea a diventare comandanteISS, la Stazione spaziale internazionale e una degli astronauti più celebri del nostro tempo, si racconta aintervistata dal direttore Simone Marchetti, con cui ha parlatosua vita «senza confini»: dalla sua ultima missione alla passeggiata spaziale (in realtà, spiega, si fa con le mani), la paura, i suoi genitori, i figli, TikTok, l’importanza del rapporto umano per gli astronauti e i Terrapiattisti. Chi è, che cosa cerca nello spazio infinito (la sua valle sulle Alpi, per esempio) e che cosa si prova a viaggiare a 28 mila km all’ora e atterrare «in una palla di fuoco». Ha mai avuto paura lassù? «No. O ...