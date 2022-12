Salvini | “Lampedusa sia conosciuta per le sue bellezze”

La Repubblica

'I temi legati alle tragedie mi auguro vengano risolti a ...Con un videoracconto della visita di Matteodi Salvo Palazzolo e i sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. In studio con Gerardo Greco: il direttore di Repubblica Maurizio ... Salvini show a Lampedusa: prima i selfie in piazza, poi il tweet sulla bimba morta. E lancia una nuova campag… La Rise Above ha sbarcato a Gioia Tauro 27 siriani soccorsi in mare. La Life Support è a sud della Sicilia dopo che questa mattina ha preso a bordo altre 72 persone al largo della Tunisia ed ora sono ...A ufficializzarlo è una nota congiunta dei leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: 'Tra le autorevoli proposte pervenute Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza ammi ...