Salute | Schillaci | ' a gennaio campagna su corretta alimentazione per i bimbi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Occorre "razionalizzare le spese" in sanità, anche "investendo in prevenzione, una prevenzione che deve cominciare dalle scuole elementari, educando i ragazzi più piccoli a un sano stile di vita, che deve riguardare sia abitudini alimentare sane ma anche, ad esempio, l'attività fisica. Altrimenti, per quanti soldi in più si possano mettere in sanità, è un sistema che alla lunga non può reggere". Lo ha detto il ministro della, Orazio, ospite di Adnkronos Live, annunciando lasugli stili di vita tra i giovanissimi che il governo avvierà con il nuovo anno. "Noi stiamo preparando già per il mese di- spiega infatti il responsabile della- unasulla nutrizione con qualche evento mirato. Poi" si opererà "in accordo ...