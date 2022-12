Salute Lazio – D’Amato | “Bellissimo appuntamento di sport e salute nel parco Villa De sanctis”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Questa mattina mi sono recato alorganizzato dal Municipio Roma 5 e dalla Asl Roma 2, una giornata diper tutti e di screening oncologici. Insieme a medici dello, fisioterapisti e personale sanitario, per la promozione delle vaccinazioni e screening oncologici, abbiamo passato una mattinata all’insegna dellae della prevenzione attraverso l’attività fisica. Nel mio programma ci sarà spazio per le prescrizioni mediche all’esercizioivo da fare all’aperto nei parchi e nei centri municipali o nelle palestre della”. Lo dichiara Alessio, assessore alla Sanità e candidato alla Presidenza della RegioneMax L'articolo proviene da Italia ...

Regione Lazio

" Nei giorni scorsi è stata superata la quota dei mille pazienti in attesa negli ospedali del", lo dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGLGianluca Giuliano aggiungendo " il problema cronico di gestione dei pronto soccorso è lo specchio dello stato della sanità regionale.Il suo nome è sempre stato nella testa di Meloni, che lo aveva immaginato anche come possibile ministro della, e puntare su di lui per la regionerisolve alla leader due grossi problemi ... Presentazione del Piano regionale di azioni per la Salute Mentale ... Francesco Rocca è il nuovo candidato del centrodestra per le Regionali nel Lazio. La carriera dell'ex presidente della Croce Rossa.Il centodestra e il centrosinistra hanno deciso i candidati nel Lazio. Si affida all'attuale assessore alla Salute della Regione della Capitale il Pd, mentre Forza Italia, Lega e ...