Salute donne Lazio – A Palazzo Baleani il centro per la salute e il benessere della donna a 360 gradi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Presentato nel pomeriggio pressoil “Progetto per lae il” che ha come obiettivo principale la cura delledi ogni età con percorsi terapeutici mirati e trattamenti specifici. “Un progetto importante che prevede la realizzazione di unche avrà il compito di coordinare specialisti e servizi di diverse discipline a vantaggio delleper seguirle durante tutto il percorso di cura grazie a un servizio multidisciplinare integrato” ha dichiarato l’Assessore alla SanitàRegione, Alessio D’Amato. Il progetto, promosso dalla Sapienza e dal Policlinico universitario Umberto I, di concerto con la fondazione Atena Onlus, vede ...

Sanità Informazione

... in sinergia con enti, istituzioni, associazioni e strutture sanitarie del territorio, ponendo in questo caso, grazie all'attivazione del Centro, particolare attenzione alladelle". " ...La cura delle, dall'adolescenza alla terza età, con percorsi di prevenzione e cura in un poliambulatorio che ... Nascerà a Roma il "Centro per lae il benessere della donna", un progetto ... A Palazzo Baleani il Centro per la salute e il benessere della donna ... Nella Repubblica islamica dell'Afghanistan è stato introdotto il divieto a tempo indeterminato dell'istruzione universitaria per le ragazze ...I talebani hanno bandito le donne dalle università pubbliche e private dell'Afghanistan con effetto immediato e fino a nuovo ordine. La decisione è stata ...