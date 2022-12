Salernitana | Nicola | «A centrocampo ci sarà qualche movimento»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Davide, allenatore della, conferma movimenti di mercato aa gennaio: le sue parole Davide, allenatore della, ha risposto così alle domande di mercato ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a, ora vedremo bene cosa. Zortea è un giocatore che ha già giocato con noi, quindi è facile accostarlo alla, ma per rispetto dei miei giocatori non parlo di chi non alleno. Demme? È sicuramente un ottimo calciatore, ma dovete chiedere al direttore.. Noi abbiamo Bohinen, vogliamo valorizzarlo e quindi vedremo se c’è la possibilità di continuare a lavorare su altri giovani o se le valutazioni in seguito saranno altre. Il mercato è talmente lungo e finisce ...

Davide, tecnico dellaha parlato ai microfoni Sky Sport . Il mister dei campani ribadisce l'obiettivo: ' La permanenza in Serie A, sicuramente come esperienza in questa categoria dobbiamo ...Intervenuto a Sky Sport a margine del 'Premio Maestrelli', Davideha affrontato diversi argomenti. ' Lapunta a conquistare per il secondo anno consecutivo la permanenza in Serie A ..."Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a centrocampo. Vedremo cosa potremo fare. Zortea è un giocatore che ha già ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...