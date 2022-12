Salernitana-Milan | tornano dai Mondiali i giocatori granata

Spazio Milan

Rassegna stampa di martedì 20 dicembre ,di nuovo in Italia dopo il ritiro in Dubai, il mondiale è finito ed ora testa alla, ovvero al primo di una serie di impegni di un tour de force importante, stanziato tra gennaio e ...Il tecnico delha fatto le carte alla seconda parte della formazione rossonera che, sotto la sua guida, riprenderà mercoledì 4 gennaio alle 12,30 contro la, in trasferta allo stadio ... Verso Salernitana-Milan, che elogio di Sepe ai rossoneri! Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...StampaLa Salernitana è in prima fila anche nelle iniziative di solidarietà. I ragazzi del settore giovanile della società granata, anche con la squadra Primavera di Luca Fusco, durante le feste per un ...