Salernitana | a sopresa è fatta per il portiere messicano Ochoa | già domani il suo arrivo in città

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ già iniziato il mercato in casa. Secondo quanto riportato da Tutto, ilGuillermo Ocha potrebbe il nuovogranata. La trattativa condotta dal direttore sportivo Morgan De Sanctis sarebbe decollata questa mattina, quando ilavrebbe manifestato la volontà di tentare l’esperienza in Italia. Possibile contratto di sei mesi da 300mila euro netti, con possibilità di discutere un prolungamento per la prossima stagione.è quindi atteso a Salerno giàper le visite mediche di rito e lavorerà anche a Natale pur di farsi trovare pronto per il 4 gennaio. SportFace.

