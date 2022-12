Salame Milano contaminato? Scatta il richiamo | il prodotto nel mirino | Guarda

(Di martedì 20 dicembre 2022) Allarme nel supermercato Aldi, che ha richiamato a scopo precauzionale un lotto didi puro suino con marchio Il tagliere del Re. Ilè dovuto alla possibile presenza di Salmonella, riscontrata nel corso delle analisi di autocotrollo effettuate dalla catena tedesca di supermercati. Nel dettaglio, come riporta ilfattoalimentare.it, ilsoggetto aè quello venduto in forme intere da 350 grammi con il numero di lotto L22D259 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 17/01/2023. E ancora, rende noto Aldi, ilrichiamato è stato in vendita in tutte le filiali della catena fino al giorno 17 dicembre e che la vendita dele? stata tempestivamente bloccata. Il blocco avviene in via cautelativa. ...

Aldi ha richiamato a scopo precauzionale un lotto didi puro suino a marchio Il Tagliere del Re per la possibile presenza di Salmonella, riscontrata durante analisi effettuate in autocontrollo da parte della catena tedesca di discount. Salame Milano richiamato da Aldi per possibile presenza di ... Salame Milano in vendita da Aldi, ritirato per possibile presenza di salmonella. Il rimborso anche senza scontrino.