La Gazzetta dello Sport

Anni a lavorare con i giovani talenti francesi, prima di guidare Bordeaux e Bayern Monaco. Quindi, un periodo fuori dai radar per poi accettare l'incarico come commissario tecnico della Georgia. Non ...Anni a lavorare con i giovani talenti francesi, prima di guidare Bordeaux e Bayern Monaco. Quindi, un periodo fuori dai radar per poi accettare l'incarico come commissario tecnico della Georgia. Non ... Sagnol incantato da Kvara: "Incredibile quanto è migliorato al Napoli" Il c.t. francese della Georgia: “Khvicha fa di tutto per arrivare in alto e il rapporto con Spalletti lo aiuta. Avrà una grande carriera” ...