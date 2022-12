Russia | esplosione lungo il gasdotto che porta metano in Europa attraverso l’Ucraina | 3 morti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un’oggi ha colpito ilche dallaattraversa, causando tre. Lo ril’agenzia di stampa russa Tass. Secondo le autorità locali, una persona è rimasta ferita nell’alUrengoi-Pomary-Uzhhorod, diventato il passaggio principale per l’arrivo di gas russo indopo il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. L’incidente è avvenuto durante lavori di manutenzione nei pressi del villaggio di Kalinino, a circa 680 chilometri a est di Mosca, nella Repubblica di Chuvash. Tutte le vittime erano dipendenti dell’azienda del gas che stavano facendo i lavori. Il ministero delle Emergenze della repubblica ha aggiunto che le fiamme sono state domate. Nella sola giornata di oggi era ...

