Fiammata del prezzo del gas dopo che un'esplosione ha colpito una sezione del gasdotto Urengoy - Pomary - Uzhgorod che porta il gas siberiano in Europa attraverso l'Ucraina. I future Ttf di Amsterdam, ...Visita a sorpresa del leader ucraino nella città del Donetsk, sul fronte più duro della guerra. "Da maggio i russi cercano di spezzarla ma resiste" afferma. "Laha già perso quasi 99.000 dei suoi soldati in Ucraina. Un altro giorno saranno 100.000 perdite di occupanti. Perché " domanda Zelensky ". Nessuno a Mosca ha una risposta. Fanno la guerra e ... Russia, esplode un gasdotto a est di Mosca: almeno tre vittime - Il video Russia: esplode gasdotto, situazione incandescente in Ucraina e due reporter italiani feriti a Kherson in poche ore ...Esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che dalla Russia arriva all’Ucraina. Il bilancio è di tre morti e un ferito, stando a quanto riportato dalla Tass. Le vittime erano dipendenti dell’azi ...