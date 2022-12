Rugby | rese note le designazioni arbitrali del Sei Nazioni 2023 e del torneo riservato agli Under 20

(Di martedì 20 dicembre 2022) Oggi sono stateledel Seidie del20: per quel riguarda la Nazionale maggiore l’esordio avverrà domenica 5 febbraio alle 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia e sarà diretto dall’inglese Matthew Carley, mentre domenica 12 febbraio alle 16.00 italiane a Twickenham l’Italia affronterà l’Inghilterra e l’arbitro sarà James Doleman. La terza giornata delè in programma sabato 25 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Irlanda, match diretto da Mike Adamson, mentre Damon Murphy arbitrerà Italia-Galles, in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 11 ...

OA Sport

