Rovella | «Via dalla Juve soltanto per il Monza | ma lavoro per tornare»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nicolò, centrocampista delin prestitontus, ha parlato a Tuttosport del suo futuro Nicolò, centrocampista delin prestitontus, ha parlato a Tuttosport del suo futuro. Le sue dichiarazioni: RICONQUISTARE LA– «Lavorando a testa bassa e facendo il massimo per il. Laè una conseguenza: prima bisogna lavorare bene e giocare bene. Qui alil livello è alto e quindi si impara sicuramente». ALTRI CLUB INTERESSATI – «Questo lo sa il mio procuratore, ma io ho detto a lui: “Se devo andare via, ci vado solo per il”. Se non fossi venuto qui, sarei rimasto a ...

Tuttosport

