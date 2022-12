Rosanna Lambertucci ha perso la figlia e il marito | “Ecco dove trovo conforto”

(Di martedì 20 dicembre 2022)in una lunga intervista rilasciata a “Today” parla a cuore aperto di molti aspetti della sua vita privata e professionale. La giornalista, che per 17 anni ha condotto la trasmissione Rai di successo “Più sani e più belli”, dichiara apertamente di essere grata alla vita che nonostante i lutti e i dolori le ha dato tanto. “La vita va accettata come viene – dice la– anche quando ti sbatte in faccia dolori insopportabili”. Il riferimento è a due lutti che hanno profondamente cambiato la sua vita , il primo quando haunapochi giorni dopo la nascita e il secondo la morte delAlberto Amodei stroncato da un tumore nel 2014. “La rabbia fa ammalare e non mi appartiene”...

