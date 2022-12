Rosalinda Cannavò | chi è l’ex fidanzato di Adua Del Vesco | Giuliano Condorelli | e che fine ha fatto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) La loro love story traDel, eera ‘decollata’ durante la partecipazione della Delal “Grande Fratello VIP” nel 2020, col suo racconto che metteva in risalto luci e ombre di un amore forse tormentato. Ma cosa sappiamo di questo imprenditore originario di Milano e che a dire il vero ha sempre condotto una vita lontana dallo showbiz al contrario delcompagna? Secondo i bene informati, ma il condizionale qui è d’obbligo,sarebbe nato nel 1993 anche lui a Messina, avrebbe origini italo-tedesche per via della madre e ha studiato Businesse Administration in Cattolica a Milano, prima di lavorare tra gli altri anche per Prada in qualità di retail ...