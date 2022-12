Rosalinda Cannavò | chi è | età | carriera | oggi | fidanzato | Instagram | film e Tale e Quale Show 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, a pochi giorni dal Nae dal periodo magico amato da tutti, anche l’attrice, che aveva scelto come nome d’arte Adua Del Vesco. La ragazza, che recentemente abbiamo visto sul palco di, si racconterà a cuore aperto: dallaai momenti difficili. Fino all’amore per Andrea Zenga, conosciuto nella casa del GF VIP. View this post onA post shared byCannavo? (@adua.del.vesco) La biografia e i successi di...