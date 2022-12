Calciomercato.com

INVIATO AD ALBUFEIRA - Allarme rientrato edi sollievo da parte di Mourinho e tutta la. Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling stanno bene . O meglio, sono un po' doloranti ma senza gravi conseguenze per i loro infortuni. Entrambi si ...di sollievo in casa. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini hanno evidenziato solo una forte contusione . Nulla di preoccupante dunque per il capitano giallorosso ... Roma, sospiro di sollievo per Pellegrini. Ecco le sue condizioni Ieri gli infortuni durante la sfida contro il Casa Pia che avevano messo in allarme i compagni e i giocatori INVIATO AD ALBUFEIRA - Allarme rientrato e sospiro di sollievo da parte di Mourinho e tutta ...Allarme rientrato nel ritiro giallorosso. Lo spavento è stato forte, così come la botta ricevuta ma nonostante la sua assenza nell'allenamento odierno, per il capitano giallorosso non sembra essere nu ...