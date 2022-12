Roma | si fa male Pellegrini | recupera per il Bologna?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – C’è apprensione in casaper l’infortunio rimediato ieri sera da Lorenzodurante l’amichevole contro il Casa Pia. Il capitano dei giallorossi, dopo un contrasto, si è fermato chiedendo l’intervento dello staff medico, che gli ha applicato una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Il dolore, evidentemente elevato, ha costretto mister Mourinho alla mezz’ora circa di gioco a sostituire il calciatore e richiamarlo in panchina. Le effettive condizioni diverranno rese note solamente oggi, quando il centrocampista si sottoporrà ad esami clinici più approfonditi. Il problema alla tibia verrà indagato per scongiurare ogni tipo di pericolo. La speranza è che l’infortunio non sia grave, visto il momento positivo e l’avvicinarsi della ripresa del campionato di Serie A quando la...