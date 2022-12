Roma | gioco “illegale” | scommesse sportive senza licenza e irregolarità | multe per 50mila euro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Controlli nei giorni scorsi da parte dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) nell’ambito della prevenzione e repressione del. Gli accertamenti sono stati condotti nelle province die Viterbo ed hanno permesso di constatare numeroseche hanno portato ad elevareper 50.000. I controlli L’operazione ha coinvolto più soggetti e si è svolta nell’ambito del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del, la Sicurezza dele la Tutela dei minori (COPREGI). In campo sono scesi i funzionari dell’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio, in stretto e continuo coordinamento con l’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per il Lazio e ...

RomaToday

57 gol totali che fanno capire come ilvoluto da Spalletti abbia funzionato a meraviglia. A dare spettacolo da subito è stato Kvartskhelia, poi si è aggiunto anche Osimhen.... fu affrontato nuovamente l'argomento (introdotto da me) e subito dopo fu inviata auna ... laici, sacerdoti, uomini, donne, giovani, tutti impegnati in undi squadra che sperimenta e ... "Cicerone", il gioco da tavolo che nasce dall'amore per Roma Nell’ambito del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori (COPREGI), i funzionari dell’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di ...Triplice fischio ad Albufeira: vinciamo 1-0 grazie al gol di El Shaarawy al 34' #RomaCasaPia #ASRoma pic.twitter.com/99c9spwWFK — AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2022. La vittoria ottenuta co ...