Roma Esce dal supermercato senza pagare e lancia un barattolo di Nutella appena rubato in faccia al direttore 30enne arrestato dai Carabinieri

Roma Servizi per la Mobilità

Assessore Patané: 'Notizia straordinaria e presupposto fondamentale per obiettivi e progetto mobilità della Giunta'. Dg Atac Zorzan: 'Riprendono investimenti a partire da mezzo miliardo per i ...... 23 milioni dalla vendita di immobili strategici al piano depositi e alle politiche della mobilità; e quasi 15 milioni recuperati dalla chiusura, dopo 13 anni, della transazione traCapitale e ... Atac esce dal concordato preventivo (Teleborsa) - Una giornata storica per l'azienda capitolina che gestisce il trasporto pubblico della Capitale. Questa mattina in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con ...Home Economia urbana Atac esce dal concordato e annuncia una gara da 500 mln per nuovi tram L’azienda capitolina per il trasporto pubblico, Atac, dopo cinque anni esce dal concordato e torna a fare in ...