Roma | derubata una volante della polizia locale | presi distintivi | divise e palette Gli agenti erano andati al bar

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri mattina, 19 dicembre 2022, a, lungo la-Fiumicino. Qui, un’autoè stata presa di da mira da alcuni ladri, i quali hanno portato via ledi ordinanza, i cappelli, ie addirittura leper intimare l’alt ai posti di blocco. Glisifermati nell’area di servizio Magliana Nord, in direzione Civitavecchia, per prendere un caffè. Al loro ritorno l’incredibile sorpresa. Laera stata aperta e ripulita di tutto quanto fosse al suo interno. I precedenti dei finti poliziotti e carabinieri Sul caso indagano glistradale. Gli ...

ilmessaggero.it

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Madalina Gheneaall'aeroporto di Fiumicino: "Sparito il mio trolley con i gioielli"È accaduto ieri mattina lungo la- Fiumicino nell'area di servizio Magliana Nord direzione Civitavecchia . Nel mirino dei ladri è finita una pattuglia dei vigili urbani di Civitavecchia. Così i ... I vigili urbani si fermano per prendere il caffè sulla Roma-Fiumicino, ladri ne approfittano per svaligiare l' Tre le auto saccheggiate in via Frattini, nel quartiere Portuense. E tutte dello stesso modello o marca: Toyota CH-R Hybrid ...Terrorizzata per la sua vita privata e professionale: il furto a Fiumicino per Madalina Ghenea è soltanto l’ultimo episodio di una serie di ...