Roma-Casa Pia | El-Sharaawy decide il match | buoni segnali per Mourinho

(Di martedì 20 dicembre 2022) I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono terminati. L’Argentina intera è ancora in festa per il successo di Messi e compagni nella finalissima di ieri contro la Francia, vinta ai calci di rigore. Intanto, però, le squadre di club sono al lavoro in vista della ripresa. Ritiri e amichevoli per i team che attendono anche il ritorno in gruppo dei protagonisti della rassegna iridata del Qatar. Oggi laè scesa in campo all’Estadio Municipal di Albufeira e ha sfidato ilPia, squadra portoghese. I giallorossi, che attendono il ritorno del campione del mondo Dybala, che ieri ha segnato uno dei calci di rigore dell’Argentina, hanno trionfato 1-0 grazie ad un gol di El Shaarawy al 34?. Lasi aggiudica quindi la seconda amichevole del raduno portoghese e prima dell’inizio del campionato, previsto per il 4 gennaio, i giallorossi ...