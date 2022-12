Roberta Ragusa | respinta la richiesta di revisione del processo | Logli resta in carcere

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non ci sarà un nuovoper Antonio, l’elettricista pisano detenuto per la condanna in via definitiva a 20 anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere dopo essere stato riconosciuto colpevole del delitto della moglie, scomparsa la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. La Corte di appello di Genova ha infatti giudicato inammissibile l’istanza didelpresentata lo scorso 5 dicembre dalla difesa di. I giudici liguri hanno sciolto oggi la riserva e non hanno ritenuto sufficienti i nuovi mezzi di prova presentati dal pool difensivo dell’elettricista pisano, ovvero due testimonianze di altrettanti ex compagni di cella del super testimone Loris Gozi, in un periodo in cui era detenuto per furto, che avrebbero ...

Il difensore del marito di Roberta Ragusa, avvocato Andrea Vernazza, ha già preannunciato di voler ricorrere in Cassazione chiedendo l'assegnazione di un'altra Corte per la discussione dell'istanza.