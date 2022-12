Rivelazione sconsiderata di Emiliano Martinez | “Ho fatto quel gesto perché…”

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Parla direttamenteriguardo il bruttoregalato in diretta mondiale, motivi scioccanti dietro l’esternazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stata una delle partite più belle della storia a detta di tantissimi degli addetti ai lavori, Argentina-Francia però ha avuto un epilogo davvero inaspettato e non parliamo della vittoria dell’Albiceleste, già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.