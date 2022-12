Ripuliscono l’auto della Polizia | portano via tutto | gli agenti | nel frattempo | erano al bar

Leggi su leggilo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un’autolocale è stata ripulita per bene mentre glia bere un caffè. I fatti si sono svolti nella Capitale. I duelocale sifermati per una breve sosta. Nelqualcuno ha apertoe l’ha ripulita. I ladri hanno portato via divise, distintivi e palette L'articolo proviene da Leggilo.org.