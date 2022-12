Rinnovo contratto | Aran | “Niente sanatoria per i Dsga ff Assistenza specialista ad alunni con disabilità è competenza degli infermieri Le ultime notizie

Sanità Informazione

Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è vicinissimo aldi Bennacer. Oltre ... Non soltanto ildel giocatore che è piuttosto oneroso (da circa 7 milioni e mezzo di euro a ...Fuori dal campo, invece, a tenere banco è ovviamente ildi Milan Skriniar. L'Inter ha ... a causa della scadenza del. Calciomercato Inter, si allontana Soyuncu: vicina la firma con l'... De Rango (Cimop): «Limite spesa imposto a strutture accreditate ... Luca Vano, Direttore Responsabile di Football News 24, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile futuro di Angel Di Maria ...In casa Inter tiene banco il caso Skriniar, ma non solo. I nerazzurri si attendono quanto prima una risposta al rinnovo di contratto offerto allo slovacco. Tuttavia, il silenzio del giocatore fa rifle ...