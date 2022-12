Ricetta elettronica | stop alla prescrizione via sms e email da gennaio Medici e i farmacisti | ' Chiediamo la proroga'

(Di martedì 20 dicembre 2022)alle ricette mediche fornite tramite sms o per e - mail dal 31 dicembre 2022 . È quanto previsto da un'ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile - pubblicata in Gazzetta ...

ilmessaggero.it

L 'assistito poteva chiedere il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero il numero die con quello acquistare il farmaco il medicinale.medica, stop a quella ...Dall'1 gennaio si profila il ritorno allacartacea I medici italiani contro lo stop alladall'1 gennaio 2023. A fine anno dovrebbe scadere la norma che consente l'utilizzo di ricette inviate via email o WhatsApp per il ritiro di farmaci e medicinali in farmacia. Si ... Ricetta elettronica, stop alla prescrizione via sms e email da gennaio. Medici e i farmacisti: «Chiediamo la p Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Non sarà più consentito ai cittadini di presentare al farmacista solo il numero della ricetta elettronica, il cosiddetto Nre. Un passo indietro rispetto alla dematerializzazione completa di cui si ...