Rete unica | nuovo incontro tra Cdp | Vivendi e governo Ma la partita sarà ancora lunga | il retroscena esclusivo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo l’entusiasmo dei giorni scorsi, il dossierritorna incandescente. Unsi terrà nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, tra Cdp-. Un altro è previsto per giovedì. Ma i sussurri che Affaritaliani.it ha potuto raccogliere in esclusiva non sono del tutto positivi. Una fonte accreditata riferisce che si tratta di un’operazione molto complicata, almeno per come si sta configurando ora. E questo perché tutte le parti in causa rivendicano privilegi. Segui su affaritaliani.it

Italia Informa

...sta affrontando la prima vera ondata di gelo dell'anno e l'autorità di regolamentazione della... un paradosso che si deve fermare perch il risparmio energetico è l'chiave per sdoganarsi ...L'magra consolazione al momento è che i prezzi del carburante alla pompa in tutta Italia ... arrivato questa mattina, i prezzi del carburante praticati oggi sono in discesa sullacarburanti ... Rete unica: per Tim ennesimo stop, dopo il no di Urso e Butti Sicurezza, sostenibilità e contenimento dei costi: sono i tratti distintivi della nuova rete in fibra ottica che Open Fiber ha interamente completato a Salerno. Nell’arco di due anni e grazie ad un in ...Capita sempre più spesso di voler sfruttare a livello professionale il proprio smartphone e tablet. OPPO in questo caso ha realizzato con la sua ColorOS la tecnologia Smart Multitasking che mette in c ...