Regione Lazio | il centrodestra punta su Rocca | “Garanzia di assoluta competenza per i cittadini”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’annuncio arriva in serata con una nota congiunta dei leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: «I partiti delhanno indicato nell’avvocato Francescoil candidato per la per la Presidenza della. Tra le autorevoli proposte pervenute,rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale laha urgente bisogno. Con l’esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, Francescorappresenta unadicapacità eper idel»....